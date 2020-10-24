بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع ميركاتو داي بث مباشر لإحدى مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز بين ليفربول وشيفيلد يونايتد لحساب الجولة 6. تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد على ملعب آنفيلد روود، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية. يبث لقاء ليفربول وشيفيلد على قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق العماني خليل البلوشي، كما تنقل على قناة كانال بلوس البولندية وقناة سكاي سبورتس بوكس أوفيس، وقناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية. وقناة سكاي سبورتس بوكس أوفيس، وقناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية. يدخل ليفربول هذه المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، ويسعى لمشاركة ايفرتون في الصدارة (مؤقتًا) عن طريق تحقيق الفوز مساء اليوم. وتقدم ليدز يونايتد للمركز الثالث بعد فوزه الكاسح على ملعب أستون فيلا “فيلا بارك” بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة السادسة ليلة أمس الجمعة، ليتقدم على ليفربول بفارق الأهداف.

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