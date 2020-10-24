المنيا وملوي لكرة اليد يتعادلان في مباراة قوية بنتيجة (16 /16)

تعادل فريقي المنيا وملوي لكرة اليد ، مساء اليوم، في لقاء قوي جمع بينهما، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، هذا الموسم .
وشهد اللقاء تفوق فريق المنيا خلال الشوط الأول وانهوا ذلك الشوط بنتيجة ( 10 / 5 ) لصالحهم، ليستعيد بعدها فريق ملوي قواه خلال الشوط الثاني ويحرزوا
وتقدم مرة أخرى المنيا قبل أن يدرك لاعبو ملوي التعادل في الثواني الأخيرة تنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة ( 16 / 16 ) ، ليصل كل فريق منهما إلى النقطة الخامسة، منجانب آخر تمكن فريق المرتبط بنادي ملوي، من الفوز على فريق مرتبط المنيا ، بنتيجة ( 22 /21 )، ويقود الجهاز الفني لفريق يد المنيا كل من، هيثم حمدي، مديرا فنيا، محمد إكرام ، مدربا عام، وائل ابو الليل ، مدرب حراس مرمى، محمد ناصر ، أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني، ومحمود خليل، إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز ، عضو مجلس الإدارة .
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