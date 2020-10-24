مانشستر سيتي يسقط في فخ وست هام وكريستال بالاس يعود بالفوز 

استمرت نتائج مانشستر سيتي الغريبة في الدوري الممتاز هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام.



لم يتمكن مانشستر سيتي من الخروج بأكثر من نقطة بتعادله مع مضيفه وست هام 1-1 اليوم السبت في المرحلة السادسة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وافتتح أنطونيو التسجيل لصالح أصحاب الأرض (18) قبل أن يعدل سيتي النتيجة بفضل فودن (51).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 نقاط بتعادله الثاني في خمس مباريات مقابل هزيمة والفوز في مباراتين وهو ذات رصيد وست هام الذي لعب مباراة أكثر.

وفاجأ وست هام "سيتيزنز" بافتتاحه التسجيل في الدقيقة (19)، بعدما اخترق التشيكي توماش سوتشيك الصفوف الدفاعية وهيأ كرة خلفية لمواطنه فلاديمير كوفال الذي رفع عرضية انبرى لها ميكايل أنتونيو بعد صراع مع المدافع البرتغالي روبن دياش، قبل أن يسددها بطريقة أكروباتية إلى يمين الحارس البرازيلي إيدرسون.

وحاول سيتي الضغط على وست هام، من دون أي نتيجة تذكر في الشوط الأول تقريباً. وبدا لاعبوه محبطين جراء الهجمات المرتدة السريعة التي اعتمدها المدرب الأسكتلندي دايفيد مويز.

لكن ذلك الخوف لم يستمر كثيراً. فأثمر التبديل الذي أجراه غوارديولا بإخراج الأرجنتيني سيرخيو أغويرو العائد من الإصابة مع بداية الشوط الثاني من المباراة،

إدخاله الشاب فيل فودن الذي سجل هدف التعادل لسيتي بعد عرضية هندسها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من الجانب الأيسر، فهيأها فودن أمامه في وسط منطقة الجزاء وسددها إلى يمين الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي.

Advertisements

واصل سيتي ضغطه فيما أدخل غوارديولا في الدقيقة 69 البلجيكي كيفن دي بروين الذي غاب عن مبارتي بورتو وأرسنال بسبب الإصابة، في محاولة لتغيير النتيجة.

وكاد سيتي أن يحسم المباراة لصالحه في ثلاث مناسبات مع اقتراب المباراة من نهايتها، فأضاع الجزائري رياض محرز فرصتين (84 و90+3)، ورحيم ستيرلينغ هدفاً شبه محقق 86.

ويبدو أن سيتي عانى من إصابات لاعبيه، البرازيليين فرناندينيو وغابرييل جيزوس، الفرنسي إيمريك لابورت والهولندي نايثان أكيه.

وكان غوارديولا يخشى من أن تؤثر الروزنامة المزدحمة للمباريات على لياقة اللاعبين.

وتعتبر هذه النتيجة محبطة للمدرب الإسباني، الذي ما زال يحاول محو أثار خسارته الكبيرة أمام ليستر سيتي، من خلال تحقيق سلسلة انتصارات.

وفي مباراة أخرى، فاز كريستال بالاس على مُضيّفـِه فولهام 2-1.

افتتح جـايـرُو ريـد فـالـد النتيجة َ لكريستال بالاس منذ الدقيقة 8، وأضاف زميلـُه ويلـفـريد زاها الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 64 ثـمّ أقصى حكم ُ المباراة لاعبَ فولهام أبوبكر كامارا عند الدقيقة 88 قبل أن يقلّص تـوم كـيـرنـي الفارق لفريق "فولهام في الوقت بدل الضائع.