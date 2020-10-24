شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نخوض دوري الأبطال منذ المباراة الأولى وهدفنا حصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه من المهم أن يمر الفريق من جميع المباريات في البطولة الأفريقية، وأن الهدف الأساسى لم يتحقق حتى الآن، فمنذ مباراة «اطلع برة» والفريق يحاول التركيز على حصد البطولة الأفريقية.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال برنامج «المصرى أفندى»، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، موسيمانى له دراية بالقارة الأفريقية، بحكم تدريبه لصن داونز، فهو يعرف كل الأسماء الموجودة، وقدراتهم، وهو ما سهل مأموريته، كما أنه «يحب يلعب كرة»، من خلال طريقة الاستحواذ وفرض السيطرة سواء في الخارج أو الداخل.

وتابع عبدالحفيظ، موسيمانى يلعب على الجانب النفسى مع اللاعبين، وهو أمر مختلف لدى موسيمانى، ولكنه يترك للاعب مساحة إبداع لأنه لاعب كرة وموهوب، وهو أحد أهم عناصر كرة القدم، فمهما كان المدرب يسيطر فهناك مساحة إبداع شخصية.

وأردف عبدالحفيظ، على المستوى التاريخى، شيء مشرف أن يكون الفريقين من مصر، الأهلى والزمالك، ولكن ما نطمح له الحصول على البطولة.

وأستطرد عبدالحفيظ، أن هناك اتفاق على إعادة بعض اللاعبين من الإعارات، ولكن لم يتم تحديد أسماء، ومع ذلك فهناك ما لا يقل عن 4 لاعبين سيعودون للأهلى.

وعن اللاعب أحمد فتحى، أكد عبدالحفيظ، أن النادى الأهلى سيرى ما إذا كان بإستطاعته أن يلعب المبارة القادمة أم أن القوانين واللوائح لا تسمح، ورسميا بحسب اللوائح، فأحمد فتحى غير متواجد معنا، ولكن سنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، والأهلى هو أكثر فريق يساند المنظومة والجداول الأفريقية والمباريات، والأهلى ليس طرفا في أزمة موعد المباراة النهائية.

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وأختتم عبدالحفيظ، تغير الجهاز الفنى من فايلر لموسيمانى، لصالح اللاعب صالح جمعة، فهو بدأ يدخل قوائم المباريات ويسافر معنا، والكرة في ملعب صالح جمعة.