شكرا لقرائتكم خبر عن نواف العابد يقترب من الشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات نواف العابد نجم الهلال السعودي، قريباً من الانتقال لصفوف فريق الشباب خلال الفترة المقبلة.
وأفادت تقارير إلى أن إدارة الزعيم قد توصلت لاتفاق مع نظيرتها الشباب على انتقال نواف العابد مقابل 4 ملايين ريال.
وعلى جانب اآخر، استأنف الهلال تدريباته، السبت، بعد الراحة التي منحها الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق للاعبين بعد مباراة أبها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف
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