شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب مصر لكرة السلة استعدادًا لتصفيات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، عن قائمة الفراعنة المقرر ان تخوض معسكرًا مغلقًا ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

ويخوض المنتخب معسكره ابتداء من يوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر وهو الموعد الذي سيشهد إقامة معسكر آخر ولكن في محافظة الإسكندرية.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالتالي:

احمد عادل - يوسف شوشة- هثيم كمال – حاتم بحيري – عمرو الجندي- ايهاب أمين - محمد ابو النصر - عمر طارق - وليد عبد الجواد- رميح سامح- احمد حاتم- عمر هشام - أنس اسامة- مصطفى المكاوي – عمر عزب – يوسف شحاتة- باسم سعيد – يوسف شحاتة – محمد عطية.‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

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