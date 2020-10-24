شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بمران قوي قبل مواجهة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة الرباط العاصمة المغربية، قبل ٢٤ ساعة من مواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في لقاء نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وخاض بيراميدز مرانا قويا بمجمع ملاعب محمد السادس في الرباط، استعدادا للنهائي القاري، واستغرق التدريب ساعة ونصف اشتمل على وحدات بدنية وفنية وبعض الجمل لتنفيذها خلال النهائي. وتقام مباراة نهائي الكونفدرالية في التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالرباط مع نظيره نهضة بركان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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