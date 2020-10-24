محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة شيفيلد.. وعودة أليسون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- فابينيو- جوميز- روبرتسون. الوسط: هندرسون- فينالدوم- جوتا. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- ميلنر- جونز- مينامينو- شاكيري- فيليبس- ويليامز. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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