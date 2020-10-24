شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يدعم بيراميدز قبل نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف»، على حضور المران الأخير لفريق نادي بيراميدز بمجمع ملاعب محمد السادس في الرباط استعدادا لخوض نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان في التاسعة من مساء الأحد بملعب مولاي عبدالله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحيا أبوريدة لاعبي بيراميدز وطالبهم بتحقيق لقب كأس البطولة، واجتمع مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة من أجل الاطمئنان على حالة جميع أفراد الفريق وجاهزيتهم لتحقيق الإنجاز وحصد اللقب القاري.