الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي الأحد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غد الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق، عقب أداء المران الأخير غدا، استعدادا لمواجهة الدراويش.
ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي في الجولة 34 «الأخيرة» من الدوري.
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