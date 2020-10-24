شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني يصل أسوان ويلتقي مجلس إدارة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن وصول الكابتن سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومساعده الكابتن أمير عبدالعزيز إلى أسوان، تمهيداً لبدء إجراءات التعاقد رسميا مع نادى أسوان، كمدير فني للفريق خلفا للكابتن أحمد كشرى، المدير الفنى السابق.

وكان في استقبال الشيشينى، اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى، والكابتن مجدى سبالك نائب رئيس النادى، ورئيس لجنة الكرة، وأعضاء مجلس إدارة النادى.

وتفقد المدير الفني الجديد، ملاعب ومنشآت ومرافق النادى ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى مساء اليوم، للإعلان رسميا عن التعاقد مع نادى أسوان.