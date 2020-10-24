التعادل السلبي يخيّم على موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة السادسة من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، اكتفى فريق ​مانشستر يونايتد​ بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعته امام ضيفه ​تشيلسي​ على ملعب الاولد ترافورد.



انطلقت المباراة بكل قوة من جانب الطرفين من اجل البحث عن تسجيل الهدف الاول، وتمكن فريق اصحاب الارض من الوصول الى المرمى في اكثر من مناسبة، بينما كان لفريق البلوز فرص خطرة على مرمى الحارس دافيد دي خيا ولكنها باءت بالفشل لحين انتهاء فعاليات الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المان يونايتد الضغط على مرمى الحارس ادوارد ميندي وكانت لهم بعض المحاولات الخجولة والتي لم تشكل أي خطر كبير على مرمى الحارس ومع افتقاد ابناء المدرب لامبارد لعملية الاستحواذ بدأ المدرب اولي غونار سولسكاير باجراء التبديلات حيث استعان بالنجمين بول بوغبا وايدنسون كافاني بهدف تحقيق هدف الفوز، ولكن فريق الضيوف فضل العودة الى الخلف للحد من خطورة المانيو لحين انتهاء اللقاء بواقع 0 – 0.