الليغا: ايبار ينتصر على اشبيلية وفوز مهم لـ اوساسونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، تمكن فريق ​ايبار​ من تحقيق فوزاً ثميناً في المباراة التي حل فيها ضيفاً ثقيلاً امام نظيره ​اشبيلية​ على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وانتهت هذه المواجهة بواقع 1 – 0.



بدأ اللقاء بحذر كبير بين الفريقين حيث لاحت امامهما العديد من الفرص ولكنها افتقرت للفرصة النهائية لحين تمكن اللاعب انريكي غارسيا كيكي من احراز هدف الفوز في الدقيقة 41، وليعود فريق الضيوف الى الخلف تدريجياً للحد من خطورة فريق اصحاب الارض الذين فرضوا سيطرتهم على الكرة بشكل واضح ولكن فرصهم باءت بالفشل لحين انتهاء اللقاء.

وفي مباراة اخرى، خطف فريق ​اوساسونا​ فوزاً مهماً في اللقاء الذي جمعه في عقر داره امام نظيره ​اتلتيك بلباو​، واحرز الهدف الوحيد اللاعب روبين غارسيا سانتوس في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.