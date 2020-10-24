شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. الكاف يكتفى بـ5 تغييرات في نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، الاكتفاء بإجراء كل فريق 5 تغييرات فى مباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بما فى ذلك الوقت الإضافى حال وصول الفريقين إليه، بانتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، وخلال الاجتماع الفنى للمباراة والذى حضره ممثلو نادى بيراميدز تم التأكيد من جانب مراقبى اللقاء، على أنه ستجرى 5 تغييرات لكل فريق خلال اللقاء بالكامل حتى إذا وصل إلى الوقت الإضافي، وبعده ركلات الترجيح لحسم اللقب القاري.

وتم التأكيد كذلك خلال الاجتماع على أن لكل بعثة الحضور فى حدود 50 فردا كحد أقصى بجانب مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، فى إطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

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وكما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدى حارسه الأصفر الكامل، ويرتدى نهضة بركان البرتقالى فى الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدى مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق، والدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق.

كذلك تم الاتفاق على أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائى القاري، فى وجو المنسق العام التونسى خالد المكشر، حيث ستقام المباراة فى التاسعة مساء غدًا الأحد على ملعب مولاى عبد الله بالرباط، فى نهائى الكونفدرالية.