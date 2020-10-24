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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري

ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري حيث يتربع فريق الأهلى على الصدارة برصيد 86 بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثانى 68 برصيد ويصارع على الوصافة مع بيراميدز الذى يقع في المركز الثالث علما بأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأحمر. ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري

ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي: -الاثنين 26 أكتوبر: الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م ) -الخميس 29 أكتوبر: أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م ) الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م ) -الجمعة 30 أكتوبر: Advertisements إنبي مع طنطا ( 3 م ) الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م ) المصري مع وادي دجلة ( 8 م ) -السبت 31 أكتوبر: سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م ) طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

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