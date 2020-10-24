شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يضم مدافع دجلة وحارس طنطا لمعسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، ضم الثنائى عبد الرحمن رشدان مدافع وادى دجلةً ومصطفى الكومى حارس مرمى نادى طنطا، إلى معسكر الفريق المغلق استعدادا للسفر للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

وسيواجه منتخب شباب الفراعنة، غدا نادى أسوان فى تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

ويعقد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، محاضرة فنية بالفيديو، مساء اليوم، السبت، داخل معسكر الفريق المغلق استعدادًا لمواجهة نادى أسوان المقرر لها غدا الأحد فى تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

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وتشهد المحاضرة الجوانب الخططية وطريقة اللعب التى سيخوض بها اللقاء مساء الغد من أجل الاستعداد لها بشكل جيد، على أن يحصل اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة أبناء الجنوب المقررة غدا.

وفاز منتخب شباب الفراعنة، فى الودية الأخيرة، على نادى الديوانية العراقى بثلاثة أهداف مقابل هدفين،

وقرر وليد منظور طبيب الفريق ترتيب الكشف الطبى الشامل الإجبارى لسبعة وعشرون لاعبا يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين كما قرر عودة زياد فرج لاعب النادى المصرى إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة أسوان وانتهاء فترة علاجه مع دكتور صلاح عاشور التى استمرت لمدة عشرة أيام.