شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. السماوى يختتم استعداداته لنهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق نادى بيراميدز تدريباته فى مدينة الرباط العاصمة المغربية، قبل 24 ساعة من مواجهة نظيره نهضة بركان المغربى فى لقاء نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاض بيراميدز مرانا قويا بمجمع ملاعب محمد السادس فى الرباط، استعدادا للنهائى القاري، واستغرق التدريب ساعة ونصف اشتمل على وحدات بدنية وفنية وبعض الجمل لتنفيذها خلال النهائي.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، الاكتفاء بإجراء كل فريق 5 تغييرات فى مباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بما فى ذلك الوقت الإضافى حال وصول الفريقين إليه، بانتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، وخلال الاجتماع الفنى للمباراة والذى حضره ممثلو نادى بيراميدز تم التأكيد من جانب مراقبى اللقاء، على أنه ستجرى 5 تغييرات لكل فريق خلال اللقاء بالكامل حتى إذا وصل إلى الوقت الإضافي، وبعده ركلات الترجيح لحسم اللقب القاري.

وتم التأكيد كذلك خلال الاجتماع على أن لكل بعثة الحضور فى حدود 50 فردا كحد أقصى بجانب مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، فى إطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

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وكما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدى حارسه الأصفر الكامل، ويرتدى نهضة بركان البرتقالى فى الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدى مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق، والدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق.

كذلك تم الاتفاق على أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائى القاري، فى وجو المنسق العام التونسى خالد المكشر، حيث ستقام المباراة فى التاسعة مساء غدًا الأحد على ملعب مولاى عبد الله بالرباط، فى نهائى الكونفدرالية.