شكرا لقرائتكم شوقى غريب يراقب الفريق البرازيلي قبل مواجهته في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى متابعة الفريق البرازيلى الذى سيواجهه يوم 16 نوفمبر المقبل بإستاد الجوهره بمدينة جدة السعودية ضمن برنامج الفريق للاستعداد لأولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو القادم باليابان .

وبدأ جميع افراد الجهاز الفنى معتمد جمال ومحمد شوقى ووائل رياض واسامه عبدالكريم فى متابعة اللاعبين البرازيليين المنتشرين فى كل الدوريات الاوربية بهدف التعرف عليهم قبل المواجهة، خاصة وان الفريق البرازيلى لديه طموحات فى الحفاظ على لقبه الذى حققه فى أولمبياد ريودى جانيرو.

وكان اندريه جاردين المدير الفنى للمنتخب الأولمبى البرازيلى قد اعلن رسميا امس فى مؤتمر صحفى اختيار 23 لاعبا لمواجهة المنتخب المصرى بطل افريقيا والمنتخب السعودى وصيف بطل آسيا، هم:

لحراسة المرمى: فيليبى ( دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية)، جابرييل برازاو (ريال أوفييدو الإسباني) ودانييل فوزاتو (جيل فيسينتى، البرتغال).

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المدافعون: جابرييل (أرسنال، إنجلترا)، إيبانيز (روما، إيطاليا)، لويز فيليبى (لاتسيو، إيطاليا) لينكو (تورينو، إيطاليا) أيرتون لوكاس (سبارتاك موسكو، روسيا) كايو هنريكى (موناكو، فرنسا) دودو (شاختار دونيتسك، أوكرانيا) وإيمرسون (بيتيس، إسبانيا).

لاعبو الوسط: ويندل (زينيت، روسيا) مايكون (شاختار دونيتسك، أوكرانيا) برونو جيماريش (ليون، فرنسا) ماركوس أنطونيو (شاختار دونيتسك، أوكرانيا)، رينير (بوروسيا دورتموند، ألمانيا) ولوكاس باكيتا (ليون، فرنسا).

المهاجمون: أنتونى (أياكس، هولندا) بيدرينهو (بنفيكا، البرتغال)، رودريجو (ريال مدريد، إسبانيا)، ديفيد نيريس (أياكس، هولندا) ماتيوس كونها (هيرتا برلين، ألمانيا) وإيفانيلسون (بورتو، البرتغال).

وأكد الكابتن شوقى غريب أن الجهاز الفنى لديه ثقة كبيرة فى اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة طيبة امام نجوم البرازيل.