شكرا لقرائتكم كاف: بطل الكونفدرالية فقط من سيصعد على المنصة لاستلام الميداليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، صعود الفريق البطل والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فقط، للمنصة لاستلام الميداليات والكأس، وعدم صعود الفريق صاحب المركز الثانى تطبيقا للإجراءات الاحترازية ولمنع انتشار فيروس كورونا، وخلال الاجتماع الفنى لمباراة النهائى الذى يجمع بين بيراميدز المصرى ونهضة بركان المغربى فى التاسعة من مساء الأحد بملعب مولاى عبد الله بالرباط، تم التأكيد على أن البطل سيصعد للمنصة فقط وبعدد محدود.

وتم التأكيد على أنه سيمنع كذلك السلام بالأيدى بين أعضاء الفريق البطل والمتواجدين على المنصة، كما ستوضح الميداليات فى مكان محدد ويحصل كل لاعب على ميداليته بيده تنفيذا للتباعد الاجتماعي.

ويتواجد على منصة التتويج، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، أحمد أحمد، والنائب الأول لرئيس الكاف، وممثل الحكومة المغربية منظمة البطولة، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وممثلى ناديى بيراميدز ونهضة بركان.

وخلال الاجتماع الفنى تم التأكيد من جانب مراقبى اللقاء، على أنه ستجرى 5 تغييرات لكل فريق خلال اللقاء بالكامل حتى إذا وصل إلى الوقت الإضافي، وبعده ركلات الترجيح لحسم اللقب القاري.

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وتم التأكيد كذلك خلال الاجتماع على أن لكل بعثة الحضور فى حدود 50 فردا كحد أقصى بجانب مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، فى إطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

وكما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدى حارسه الأصفر الكامل، ويرتدى نهضة بركان البرتقالى فى الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدى مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق، والدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق.

كذلك تم الاتفاق على أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائى القاري، فى وجو المنسق العام التونسى خالد المكشر.