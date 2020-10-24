شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتابع البرازيل قبل المواجهة المرتقبة 16 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في متابعة الفريق البرازيلي الذي سيواجهه يوم 16 نوفمبر المقبل بإستاد الجوهره بمدينة جدة السعودية ضمن برنامج الفريق للاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم باليابان .وبدأ جميع افراد الجهاز الفني معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض واسامه عبدالكريم في متابعة اللاعبين البرازيليين المنتشرين في كل الدوريات الاوربية بهدف التعرف عليهم قبل المواجهة، خاصة وان الفريق البرازيلي لديه طموحات في الحفاظ علي لقبه الذي حققه في أولمبياد ريودي جانيرو.

وكان اندريه جاردين المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي قد اعلن رسميا امس في مؤتمر صحفي اختيار 23 لاعبا لمواجهة المنتخب المصري بطل افريقيا والمنتخب السعودي وصيف بطل آسيا، هم:

لحراسة المرمى: فيليبي ( دالاس ، الولايات المتحدة الأمريكية) ، جابرييل برازاو (ريال أوفييدو الإسباني) ودانييل فوزاتو (جيل فيسينتي ، البرتغال).

المدافعون: جابرييل (أرسنال ، إنجلترا) ، إيبانيز (روما ، إيطاليا) ، لويز فيليبي (لاتسيو ، إيطاليا) لينكو (تورينو ، إيطاليا) أيرتون لوكاس (سبارتاك موسكو ، روسيا) كايو هنريكي (موناكو ، فرنسا) دودو (شاختار دونيتسك ، أوكرانيا) وإيمرسون (بيتيس ، إسبانيا).

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لاعبو الوسط: ويندل (زينيت ، روسيا) مايكون (شاختار دونيتسك ، أوكرانيا) برونو جيماريش (ليون ، فرنسا) ماركوس أنطونيو (شاختار دونيتسك ، أوكرانيا) ، رينير (بوروسيا دورتموند ، ألمانيا) ولوكاس باكيتا (ليون ، فرنسا).

المهاجمون: أنتوني (أياكس ، هولندا) بيدرينهو (بنفيكا ، البرتغال) ، رودريجو (ريال مدريد ، إسبانيا) ، ديفيد نيريس (أياكس ، هولندا) ماتيوس كونها (هيرتا برلين ، ألمانيا) وإيفانيلسون (بورتو ، البرتغال)

واكد الكابتن شوقي غريب ان الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق نتيجة طيبة امام نجوم البرازيل.

#EFA