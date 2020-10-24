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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها موسيماني يدفع بـ صالح جمعة أمام الطلائع، الزمالك يكشف حقيقة طلب المحمدية المغربى لضم أوناجم.

موسيماني يدفع بـ صالح جمعة أمام الطلائع وأبوقير للأسمدة

ينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بصالح جمعة لاعب الفريق فى مباراتى أبو قير للأسمدة وطلائع الجيش فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه بشكل رسمى، ويرغب موسيمانى فى الاعتماد على صالح جمعة بشكل قوى وفعّال من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

الزمالك يكشف حقيقة طلب المحمدية المغربى لضم أوناجم

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب ضم نادى شباب المحمدية لضم المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، وقال المصدر إن النادى المغربى لم يتفاوض مع إدارة القلعة البيضاء لضم اللاعب بشكل رسمى، وأن جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق فى الوقت الحالى لا يلتفتون لأى أمر سوى إنهاء الموسم بتحقيق المركز الثانى فى الدورى ثم مواصلة السعى نحو المنافسة على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوى للمباريات محلياً وأفريقياً أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لا يُعانى من أى إصابات قد تحول دون مشاركته فى مباريات الفريق المقبلة، سواء محلياً أو أفريقياً، وأوضح الجهاز الفنى أن خروج الشناوى من مباراة الوداد المغربى أمس، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا جاء لوجهة نظر فنية لإراحته بعدما ضمن الفريق بنسبة كبيرة التأهل للنهائى الأفريقى المرتقب.

3 مرشحين لخلافة بادجي فى هجوم الأهلي خلال ميركاتو الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلي على 3 أسماء للاعبين أجانب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم لتدعيم هجوم الفريق لقيد أحدهم محل السنغالي اليو بادجي، الذي اتحذ الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قراراً برحيله خلال الفترة المقبلة، وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق، بعد الاستقرار على رحيل الثنائي السنغالي اليو بادجي والأنجولي جيرالدو، في الوقت الذي سيتم قيد المدافع المغربي بدر بانون علي حساب واحد منهم فيما سيتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب الثاني. Advertisements