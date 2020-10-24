شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر موافقة الفيفا لإرسال اللائحة الجديدة للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينتظر مسئولو اتحاد الكرة، موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الصيغة النهائية للائحة الجبلاية الجديدة التى تم إرسالها مؤخرا للفيفا، حتى يتم إرسال اللائحة إلى أندية الجمعية العمومية للإطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل.
- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.
- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.
- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.
- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.
- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.
- الغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.
- منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.
الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.
لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.
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