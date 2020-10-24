شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر موافقة الفيفا لإرسال اللائحة الجديدة للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة، موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الصيغة النهائية للائحة الجبلاية الجديدة التى تم إرسالها مؤخرا للفيفا، حتى يتم إرسال اللائحة إلى أندية الجمعية العمومية للإطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل.

ويعتبر أهم البنود في اللائحة الجديدة : - يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل. - يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل. - يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب. - يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس. Advertisements - بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها. - الغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة. - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.

فى شأن مختلف، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " للحضور إلى القاهرة والتناقش في البنود الخلافية في اللائحة الجديدة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة ، ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية، وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.