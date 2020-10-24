شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس استبعاد 4 لاعبين من مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من التشكيل الاساسى لمباراة الاسماعيلى المقرر لها بعد غد ضمن الجولة الأخيرة من الدورى، حيث يرغب باتشيكو في منح لاعبى القوام الأساسي راحة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر لها 1 نوفمبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي لعدم اكتمال شفاءه ورفض البرتغالى المجازفة بالدفع به قبل مواجهة الرجاء ، ونفس الامر بالنسبة لحازم امام الذي يواصل البرنامج التأهيلى الذي يخضع له، بالإضافة للثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي الذي يرغب باتشيكو في منحهما راحة قبل مباراة العودة، ومن المنتظر أن يمنح باتشيكو الفرصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة الإسماعيلي عقب الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يخضع له الفترة الماضية.

في نفس السياق خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية فى جزء من ملعب النادى، تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى، وحرص الجهاز الفنى للزمالك على تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية خلال التقسيمة.

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وشارك في هذه التقسيمة فرجاني ساسي، على الرغم من غيابة عن اللقاء القادم للإيقاف، وظهر بشكل قوي وجاهزية كبيرة عقب عودته وتعافيه منذ أيام من الإصابة بفيروس كورونا، كما ظهر شيكابالا بشكل قوى نال تحية الجهاز الفنى للفريق.

وقسم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعبين لأكثر من مجموعة على هامش المران وخاضت كل منها فقرة فنية، تم التركيز خلالها على التسليم والتسلم بشكل سريع، وتدوير الكرة في مساحات صغيرة وحرص باتشيكو ومعاونيه على إيقاف هذه الفقرة وتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين.

فيما أدى محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، بعض التدريبات بالكرة على هامش المران، يأتي ذلك ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب للعودة بشكل تدريجي، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل وأدى اللاعب فقرة مع بعض اللاعبين خاصة بالتسديد من مسافات قريبة على المرمى من الثبات و التسديد من التمرير من الأطراف ، كذلك بعض التدريبات الخاصة بتسليم وتسلم الكرة واكتفى اللاعب بأداء هذه الأمور بناءً على تعليمات الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز واستمر غياب محمود علاء مدافع الفريق عن المران الجماعى نظرا لخوضه برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة حيث يخضع اللاعب لبرنامج مكثف فى الوقت الحالى على فترتين من أجل إعداده لمواجهة الرجاء بدورى أبطال إفريقيا.