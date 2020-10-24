فوزى لقجع يحضر مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. صور

وكان أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن طاقم حكام مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتى تجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالرباط، ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم أليوم، ويساعده الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.

ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي نهضة بركان البرتقالي في الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إداري الفريق، والدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق.

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وتم خلال الاجتماع كذلك أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائي القاري، في وجو المنسق العام التونسي خالد المكشر.

وتحرك فريق بيراميدز من فندق إقامته في مدينة الرباط عاصمة المغرب، متوجها نحو مجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز أن يخوض المران على ملعب مجمع الملك محمد السادس بعد رفض الكاف خوض التدريبات الأخيرة لبيراميدز ونهضة بركان على ملعب مولاي عبد الله الذي يحتضن النهائي غدا.