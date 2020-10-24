شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بهدف حسين الشحات فى شباك الوداد: مهارة فائقة وإنهاء خرافى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بهدف حسين الشحات، الذى أحرزه فى مرمى الوداد المغربى، خلال المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، مؤكدا أنها مهارة فائقة وإنهاء خرافى، ونشر عبر حسابه على تويتر هدف الشحات من زاوية خاصة، وأتبعها بتعليق: "مهارة فائقة وإنهاء خرافى من حسين الشحات".

مهارة فائقة وإنهاء خرافي من حسين الشحات! ????

وكان النجم حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، أعرب عن سعادته بالتأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، لأول مرة فى تاريخه مع النادى الأهلى، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربى، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف فى مجموع اللقاءين، متمنيا أن تكون البطلة القارية من نصيب القلعة الحمراء. ونشر الشحات عدة صور من مباراة الأمس وصحبها بتعليق: "الحمد لله.. عقبال البطولة إن شاء الله".

وصعد الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد، واقترب الأهلى كثيراً من استعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلى مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى، حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، احتفل بفوز النادى الأهلى على منافسه الوداد المغربى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1.

ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".