شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبعد عمر الوحش عن الإسماعيلي في موقعة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بشكل نهائى غياب عمر الوحش قائد الفريق عن مواجهة الزمالك ،وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية خلال المران أمس، وأجرى اللاعب أشعة للوقوف على حجم إصابته ومدى غيابه عن الفريق ، قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.

ويلتقى الدراويش منافسه الزمالك بعد غدٍ الأثنين ، لحساب الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

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وتتبقى للإسماعيلى مباراة في الدوري مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 9 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر ثلاثة مواجهات وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، ووتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.