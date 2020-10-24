شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة لتكريم الأجهزة الطبية قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تكريم الأجهزة الطبية قبل انطلاق مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين فريقي بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط في التاسعة من مساء الأحد.

وخلال الاجتماع الفني بمقر فندق إقامة مسئولي الكاف، والذي حضره ممثلو نادي بيراميدز، تم الاتفاق على تكريم الأجهزة الطبية لجهودها الضخمة في مكافحة فيروس كورونا ولتكون رسالة شكر لجميع العاملين في المجال الطبي.

وسيقف لاعبو فريقي بيراميدز ونهضة بركان في منتصف ملعب المباراة، وكذلك الأجهزة الفنية وجميع المتواجدين بملعب المباراة، لمدة دقيقة لتحية الأجهزة الطبية في سابقة تحدث لأول مرة في نهائيات الكونفدرالية.