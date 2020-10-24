دقيقة لتكريم الأجهزة الطبية قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تكريم الأجهزة الطبية قبل انطلاق مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين فريقي بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط في التاسعة من مساء الأحد.
وخلال الاجتماع الفني بمقر فندق إقامة مسئولي الكاف، والذي حضره ممثلو نادي بيراميدز، تم الاتفاق على تكريم الأجهزة الطبية لجهودها الضخمة في مكافحة فيروس كورونا ولتكون رسالة شكر لجميع العاملين في المجال الطبي.
وسيقف لاعبو فريقي بيراميدز ونهضة بركان في منتصف ملعب المباراة، وكذلك الأجهزة الفنية وجميع المتواجدين بملعب المباراة، لمدة دقيقة لتحية الأجهزة الطبية في سابقة تحدث لأول مرة في نهائيات الكونفدرالية.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي نهضة بركان البرتقالي في الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.
مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إداري الفريق، والدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق.
وتم خلال الاجتماع كذلك أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائي القاري، في وجو المنسق العام التونسي خالد المكشر.
ووصول فريق بيراميدز لمجمع ملاعب محمد السادس بالرباط لخوض مرانه الأخير قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز أن يخوض المران على ملعب مجمع الملك محمد السادس بعد رفض الكاف خوض التدريبات الأخيرة لبيراميدز ونهضة بركان على ملعب مولاي عبد الله الذي يحتضن النهائي غدا.
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