اتحاد الكرة يحدد 5 نوفمبر المقبل موعدا لدورات var الجديدة للحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا لإنطلاق دورات تقنية الفيديو للحكام الجدد الذين لم يحصلوا على رخصة الـvar، خلال الدورة الأولى التى أقيمت باستاد القاهرة وشهدت حضور 54 حكما حصلوا على رخصة تقنية الفيديو، ومن المقرر أن يشارك فى الدورة الجديدة عدد كبير من الحكام وأغلبهم من الحكام المساعدين خاصة وأن الـ45 حكما الذين حصلوا على الرخصة جميعهم من حكام الساحة.
فى السياق ذاته، تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه استخدام معدات تقنية الفيديو الموجودة فى مصر خلال مباراتى الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ورد اتحاد الكرة على الكاف بالموافقة على طلب استخدام المعدات الموجودة فى مصر والمستخدمة في بطولة الدوري وكأس مصر خلال الموسم الحالى، سواء كانت السيارات أو جهاز تقنية الـVAR الموجود بأرض الملعب.
الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.
لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.
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