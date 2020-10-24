شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى يستكشف ملاعب أسوان قبل توقيع عقد تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد لنادى أسوان، وأمير عبد العزيز المدرب العام، إلى مقر النادى من أجل التوقيع على عقود تدريب الفريق فى الفترة المقبلة، حيث استقبلهما اللواء أحمد سليمان رئيس النادى ومجدى سبالك نائب رئيس أسوان ومصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وحرص الشيشينى على القيام بجولة داخل النادى لاستكشاف الملاعب ومقر تدريب الفريق.



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ورفض مجلس إدارة نادى أسوان، البت فى أى عروض صيفية تلقاها النادى لأى من اللاعبين قبل إنهاء التعاقد مع سامى الشيشينى المدير الفنى لأبناء الجنوب، والذى وصل اليوم السبت إلى أسوان من أجل توقيع عقود تولى المسئولية الفنية لزهرة الجنوب خلفاً لأحمد كشرى.

وكان عدد من لاعبى أسوان قد تلقوا عروضاً على مدار الأيام الماضية، أبرزهم فادى فريد هداف الفريق، والذى تنافس على ضمه إنبى والاتحاد السكندرى، وكريم الطيب ناشئ فريق 99 الذى تم تصعيده لتدعيم الهجوم، والذى تلقى عرضاً من الجونة ودخل أيضاً على رادار النادى الأهلى.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

ومن المقرر أن يقود أحمد مصطفى بيبو فريق أسوان في آخر مبارياته بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، على أن يتولى الشيشينى المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة.