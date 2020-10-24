بيراميدز يتحرك لمجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائى الكونفدرالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك فريق نادي بيراميدز من فندق إقامته في مدينة الرباط عاصمة المغرب، متوجها نحو مجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز أن يخوض المران على ملعب مجمع الملك محمد السادس بعد رفض الكاف خوض التدريبات الأخيرة لبيراميدز ونهضة بركان على ملعب مولاي عبد الله الذي يحتضن النهائي غدا.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطرت بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.