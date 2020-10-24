شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يتصدر بعد حسم الكلاسيكو وبرشلونة عاشراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 تمكن ​ريال مدريد​ من حسم ​الكلاسيكو​ امام ​برشلونة​ وبواقع 3-1 حيث حقق المرينغي الفوز على ارضية خصمه وقدم ابناء المدرب ​زيدان​ مباراة تكتيكية حيث تفوق المدرب الفرنسي على نظيره الهولندي ليتصدر جدول ترتيب ​الليغا​ الاسبانية مؤقتاً برصيد 13 نقطة من 6 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في لقاء وخسر اخر.

بينما يحتل فريق برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حيث فاز بمبارتين وخسر باثنين وتعالد بمباراة لديه مباراة مؤخرة، وستسكمل مباريات الجولة السادسة اليوم بثلاثة مباريات قبل أن يلعب بقية الفرق يوم الاحد في الجولة ذاتها.

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