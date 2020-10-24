بايرن ميونيخ يكشف عن مدة غياب نجمه ديفيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

أعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني أن نجم الفريق الشاب ألفونسو ديفيز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ست إلى ثماني أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام اينتراخت فرانكفورت.

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و كشفت التحاليل التي خضع لها الظهير الايسر الشاب معاناته من ضرر على مستوى اربطة الكاحل الايمن.

و كان ديفيز قد خرج من اللقاء الأخير في الدقيقة الثالثة متأثراً بإصابته، وترك مكانه لزميله الفرنسي لوكاس هيرنانديز.

يذكر أن البايرن حقق الفوز في ذلك اللقاء بخماسية دون مقابل في ملعب اليانز ارينا.