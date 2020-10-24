الهلال السعودي ينجح في التعاقد مع نجم لشبونة "لوسيانو فيتو" لمدة 3 مواسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، نجح اليوم السبت، في إتمام التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو، لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة "الرياضية" إن قيمة عقد اللاعب لتمثيل صفوف الفريق الأول للهلال، بلغت 7 ملايين يورو، فيما سيتحصل اللاعب على 4 ملايين في العام الواحد.

وأوضحت المصادر أن العقد تضمن أحقية تمثل 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً في حال انتقاله من الهلال، الذي سيتحصل على 75% من إجمالي القيمة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.