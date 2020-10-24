البريمرليغ: كريستال بالاس يعزز موقعه بثنائية في مرمى متذيل الترتيب فولهام‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 6 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمرليغ "، حقق نادي ​كريستال بالاس​ الفوز امام ​فولهام​ وبواقع 2-0 ليحقق ابناء المدرب روي هودسون الفوز ونقاط المبارااة الثلاث ليخطفوا المركز الخامس مؤقتاً وبدوره واصل فولهام تواجده في المركز الاخير.



وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً بين الجانبين وتمكن نادي كريستال بالاس من خطف هدف التقدم بطريقة سريعة في الدقيقة 8 عبر جايرو ريداوالد بعد تمريرة حاسمة من ويلفرد زاها وبعدها ضغط لاعبو فولهام بشكل كبير على مرمى كريستال بالاس في محاولة للعودة الى اجواء اللقاء وتحصلوا على بعض المحاولات الخطرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم حيث حرم القائم لاعب فولهام اديمولا لوكمان من هدف التعادل بعد ان ارتطمت تسديدته بالقائم، وبدوره اعتمد لاعبو كريستال بالاس على الهجمات المرتدة وتحصّل ويلفرد زاها على فرصة مميزة ولكن تسديدته جانبت القائم قبل ان يلغي حكم اللقاء هدف لمهاجم كريستال ميتشي ​باتشواي​ بداعي التسلل ولم تنجح محاولات فولهام في خطف هدف التعادل لينتهي هذا الشوط بتقدم كريستال بالاس وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو فولهام القيام بردة فعل حيث واصلوا فرض ايقاعهم الهجومي وانما بغياب الفعالية الهجومية وبدوره اعتمد لاعبو كريستال بالاس على الهجمات المرتدة في ظل الضغط الكبير للاعبي فولهام وتمكن ويفرد زاها من خطف هدف ثاني لكريستال في الدقيقة 64 بعد تمريرة حاسمة من ميتشي باتشواي، وبعدها اجرى مدرب فولهام سكوت باركر تبديلات سريعة في صفوف فريقه في محاولة لتحسين الاداء الهجومي لفريقه اكثر ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي كريستال صعّب من مهمة اصحاب الارض، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو فولهام سيطرتهم وتمكن توم كيرني من تقليص الفارق لفولهام في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس وبواقع 2-1.