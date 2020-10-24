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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنسو فاتي يدخل تاريخ الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
دوّن نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مباريات الكلاسيكو، بهدفه في شباك ريال مدريد.
وهز الإسباني، شباك النادي الملكي في الدقيقة الثامنة في اللقاء الذي يجمع الطرفين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن فاتي بات بعمر 17 عاماً و359 يوماً، أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو في جميع المُسابقات بالقرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن "فاتي حطّم الرقم القياسي السابق الذي يحمله لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور والذي سجل في الكلاسيكو، وهو بعمر 19 عاماً و233 يوماً".
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