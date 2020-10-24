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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيون: السيتي ما زال متأثرًا برحيل نجمه الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
اوضح النجم السابق لنادي ارسنال الانكليزي مارتن كيون أن نادي مانشستر سيتي لا يزال متأثرًا برحيل دافيد سيلفا عن صفوف فريقه، مؤكداً أن النادي الإنكليزي لم يستطيع المضي قدمًا والتعود على اللعب بدون الدولي الإسباني السابق.
وفي حديث له، قال كيون: "أشعر أنه مع خسارة ربع النهائي في نهاية الموسم الماضي أمام أوليمبيك ليون، لم يحصل مانشستر سيتي إلا على استراحة صغيرة جدًا، والعديد من الإصابات في بداية الموسم الجديد ولم يجدوا أي نوع من الإيقاع".
وأضاف: "إنها بداية جديدة، بدون دافيد سيلفا، ولسنا معتادين على ذلك، حيث فقد مانشستر سيتي ثماني نقاط وهم في المركز الحادي عشر في الجدول في الوقت الحالي، إنه أمر مدهش حقًا، هم فقط لا يستطيعون الذهاب والمضي قدمًا".
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