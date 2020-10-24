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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبيريني: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام سامبدوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
إعترف مدرب نادي أتالانتا الإيطالي جيان بييرو غاسبيريني أنه هو من يتحمل مسؤولية الخسارة المفاجئة أمام سامبدوريا بواقع 3-1، بسبب التغييرات العديدة التي اجراها على التشكيلة الاساسية.
وقال غاسبيريني بعد إنتهاء المباراة :"في مثل هذه المباريات يشعر المدرب بأنه المسؤول".
وتابع :"في بعض الأوضاع الفريق لعب بشكل جيد، سامبدوريا بالكاد وصلوا إلى المرمى لكنهم سجلوا جميع الفرص، قمت ببعض الإختبارات وكان ذلك أمر مؤذي".
وأضاف :"هذا ما يحدث عندما نحاول إقحام العديد من اللاعبين الجدد بسرعة، ينتهي بنا الأمر وكأنان ضربنا أنفسنا بالحائط بالرغم من أننا كنا نسيطر بشكل منتظم إلا في الثلث الأخير".
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