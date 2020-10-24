البوندسليغا: ليفاندوفسكي يقود عملية اكتساح اينتراخت ولايبزيغ يعزز صدارته وفوز غلادباخ‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 5 من منافسات ​الدوري الالماني​ " البوندسليغا "، قاد النجم البولندي ​روبرت ليفاندوفسكي​ فريقه ​بايرن ميونيخ​ الى اكتساح خصمه ​اينتراخت فرانكفورت​ وبواقع 5-0 حيث سجل البولندي ثلاثية في اللقاء ليعزز صدارته للهدافين.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي البافاري حيث ضغطوا بقوة على مرمى اينتراخت وتعرض المدافع الفونسو دايفيز للاصابة ليدخل مكانه لوكاس هيرنانديز واثمر الضغط البافاري عن هدف التقدم في الدقيقة 10 عبر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بعد تمريرة حاسمة من كينغسلي كومان، ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي البايرن حيث واصلوا ضغطهم في ظل تمركز دفاعي لابناء المدرب هوتر وفي الدقيقة 26 تمكن ليفاندوفسكي من خطف هدف ثاني لفريقه برأسية جميلة على اثر ركلة ركنية من جوشوا كيميتش وبعدها حاول لاعبو اينتراخت القيام بردة فعل سريعة ولكن محاولاتهم كانت محدودة في ظل تفوق لاعبي الفريق البافاري في وسط الملعب وتصدى الحارس كيفين تراب لمحاولة خطيرة من روبرت ليفاندوفسكي لينتهي هذا الشوط بتقدم البايرن وبواقع 2-0.

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وفي الشوط الثاني واصل الفريق البافاري ضغطه الكبير على مرمى ايتتراخت بالرغم من تبديلات سريعة قام بها المدرب هوتر في محاولة لتحسين المردود الهجومي لفريقه وتصدى الحارس كيفين تراب لمحاولة خطيرة من لوكاس هيرنانديز قبل ان يواصل ابناء المدرب هانز ديتر فليك اهدار الفرص السهلة امام المرمى، وفي الدقيقة 60 تمكن روبرت ليفاندوفسكي من خطف هدف ثالث لفريقه بعد تمريرة حاسمة من دوغلاس كوستا وبعدها اهدر لوكاس هيرنانديز فرصة ذهبية امام مرمى اينتراخت بعد تسديدة علّت العارضة وعمل كبير من كينغسلي كومان في الجانب الهجومي، وبعدها لجأ المدرب فليك الى اجراء التبديلات في صفوف فريقه حيث اخرج كل من ليفاندوفسكي ومولر وكوستا وادخل مكانهم ليروي ساني ومكسيم شوبو موتينغ وخافي مارتينيز وفي الدقيقة 72 تمكن ليروس ساني من خطف هدف رابع للبافاري بعد تمريرة حاسمة من بونا سار، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة هدأ لاعبو البافاري من وتيرة ضغطهم في ظل ابتعاد لاعبي فرانكفورت عن القيام بأي ردة فعل تذكر وتمكن جمال موسيالا من خطف هدف خامس للبايرن في الدقيقة 91 لتنتهي المباراة بفوز البافاري وبواقع 5-0.

وفي باقي المباريات، عزز نادي ​لايبزيغ​ صدارته بفوز مهم امام ​هيرتا برلين​ وبواقع 2-1 وسجل جون كوردوبا هدف التقدم لهيرتا في الدقيقة 8 قبل ان يعادل مدافع لايبزيغ دايوت اوباميكانو في الدقيقة 11 وشكل طرد لاعب هيرتا ديوريزو زيفوك ضربة موجعة لفريق العاصمة والذي ظل مثابراً قبل ان يتمكن مارسيل سابيتسير من خطف هدف الفوز للايبزيغ في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وبدوره عاد لاعبو ​بوروسيا مونشغلادباخ​ بفوز مهم امام ​ماينز​ وبواقع 3-2 وكان لارس ستيندل قد منح غلادباخ التقدم في الدقيقة 15 قبل ان يتمكن جان فيليب ماتيتا من منح ماينز هدفين في الدقيقتين 23 و36 وانتظر لاعبو بوروسيا الدقيقة 75 حتى نجح باتريك هيرمان بخطف هدف التعادل من ضربة جزاء قبل ان ينجح ماتياس غينتر بخطف هدف الفوز لغلادباخ في الدقيقة 83، كما وحسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 اللقاء الذي جمع بين يونين برلين وفرايبورغ وسجل فيتشينزو غريفو هدف التقدم لفرايبورغ في الدقيقة 34 وتمكن روبيرت اندريتش التعادل ليونين في الدقيقة 36.