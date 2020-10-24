فوز تاريخي لأياكس بـ 13 هدف دون مقابل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن فعاليات الجولة رقم 6 من بطولة الدوري الهولندي، حقق نادي أياكس أمستردام فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه نادي فينلو بنتيجة 13-0، ليكون هذا الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي.

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وافتتح اللاعب الشاب يورغن ​ايكلنكامب​ مسلسل الأهداف في الدقيقة 13، قبل ان ينهي الفريق الشوط الاول بالتقدم برباعية نظيفة بفضل هدفي لاسينا ​تراوري​ وهدف دوسان تاديتش.

وفي الشوط الثاني استغل اياكس النقص العددي لخصمه ليسجل 9 أهداف 3 منها للاسينا تراوري، هدفين لهونتيلار وهدف لكل من ايكلنكامب، انتوني وبليند.

وبهذا الفوز صعد اياكس الى المركز الاول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 15 نقطة من ست مباريات.