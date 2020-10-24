- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز تاريخي لأياكس بـ 13 هدف دون مقابل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
ضمن فعاليات الجولة رقم 6 من بطولة الدوري الهولندي، حقق نادي أياكس أمستردام فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه نادي فينلو بنتيجة 13-0، ليكون هذا الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي.
وافتتح اللاعب الشاب يورغن ايكلنكامب مسلسل الأهداف في الدقيقة 13، قبل ان ينهي الفريق الشوط الاول بالتقدم برباعية نظيفة بفضل هدفي لاسينا تراوري وهدف دوسان تاديتش.
وفي الشوط الثاني استغل اياكس النقص العددي لخصمه ليسجل 9 أهداف 3 منها للاسينا تراوري، هدفين لهونتيلار وهدف لكل من ايكلنكامب، انتوني وبليند.
وبهذا الفوز صعد اياكس الى المركز الاول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 15 نقطة من ست مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز تاريخي لأياكس بـ 13 هدف دون مقابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.