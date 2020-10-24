شكرا لقرائتكم أحمد عبد الله رئيسا لبعثة المنتخب الأولمبى في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترأس أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب الأوليمبى، بعثة منتخب مصر الأوليمبى فى السعودية، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة إلى السعودية يوم 8 نوفمبر المقبل حال تأكد إقامة مباراتين وديتين هناك، حيث تم الاتفاق على مباراة ودية يوم 16 نوفمبر البرازيل وتجرى محاولات حاليا لنقلها إلى القاهرة، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بالاتفاق مع الجهاز الطبى للفريق خضوع اللاعبين لـ3 مسحات للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراتين هناك، بحيث يخضع اللاعبون لمسحة بعد انطلاق المعسكر ثم مسحة ثانية بعد 3 أيام وثالثة قبل السفر إلى السعودية، واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، على أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى تم تكليف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أيمن زين بها.ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر أو الاقامة .

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ومن جانبه أكد شوقى غريب على أن الجهاز الفنى حرص على اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا إلى انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول قائمته وله الحرية فى اختيار اى لاعب من تلك القائمه المعلنة التى تضم: محمد صبحى (الزمالك )، عمر صلاح (سموحه )، عمر رضوان (الجونه)، مصطفى شوبير(الأهلى )، محمود جاد (انبى )،محمد اشرف (طنطا)، اسامة جلال (انبي)، احمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعى (دجلة )، احمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، احمد يوسف (اف سى مصر )، احمد ابوالفتوح (سموحة )، حسن على (المصرى )، محمود البدرى (الاسماعيلى )، كريم العراقى (المصرى )، كريم فؤاد (انبى )، شريف رضا (سموحة )، اكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الانتاج الحربى )، احمد سعيد (دجلة )، عمار حمدى (طلائع الجيش )، محمد صادق (الاسماعيلى )،احمد حمدى (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهرى (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدى (الاسماعيلى )، امام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (اسوان )، رمضان صبحى (بيراميدز )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربى )، مصطفى محمد (الزمالك )،أحمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحه )، ناصر منسى (طلائع الجيش )، فادى فريد (أسوان )، احمد ايمن (الاسماعيلى ).