شكرا لقرائتكم الجبلاية تنتظر موافقة الاتحاد الدولى على الصيغة النهائية للائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو اتحاد الكرة، موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الصيغة النهائية للائحة الجبلاية الجديدة التى تم إرسالها مؤخرا للفيفا، حتى يتم إرسال اللائحة إلى أندية الجمعية العمومية للاطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل.

ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة :



- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

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- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

- الغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

- منع العنصرية فى الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.

فى شأن مختلف، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للحضور إلى القاهرة والتناقش فى البنود الخلافية فى اللائحة الجديدة قبل عرضها على الجمعية العمومية وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة، ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية، وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التى تنتهى 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثانى محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التى استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادى على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائى لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.