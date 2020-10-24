شكرا لقرائتكم باتشيكو يدرس استبعاد 4 لاعبين من التشكيل الأساسى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، فى إراحة 4 لاعبين من التشكيل الاساسى فى مباراة الاسماعيلى المقرر لها بعد غد ضمن الجولة الأخيرة من الدورى، حيث يرغب باتشيكو فى منح لاعبى القوام الأساسى راحة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر لها 1 نوفمبر المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلى لعدم اكتمال شفاءه ورفض البرتغالى المجازفة بالدفع به قبل مواجهة الرجاء، ونفس الامر بالنسبة لحازم امام الذى يواصل البرنامج التأهيلى الذى يخضع له، بالإضافة للثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى الذى يرغب باتشيكو فى منحهما راحة قبل مباراة العودة، ومن المنتظر أن يمنح باتشيكو الفرصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا فى مباراة الإسماعيلى عقب الانتهاء من برنامج التأهيل الذى كان يخضع له الفترة الماضية.

فى نفس السياق خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية فى جزء من ملعب النادى، تحت إشراف البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى، وحرص الجهاز الفنى للزمالك على تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية خلال التقسيمة.

Advertisements

وشارك فى هذه التقسيمة فرجانى ساسي، على الرغم من غيابة عن اللقاء القادم للإيقاف، وظهر بشكل قوى وجاهزية كبيرة عقب عودته وتعافيه منذ أيام من الإصابة بفيروس كورونا، كما ظهر شيكابالا بشكل قوى نال تحية الجهاز الفنى للفريق.

وقسم الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اللاعبين لأكثر من مجموعة على هامش المران وخاضت كل منها فقرة فنية، تم التركيز خلالها على التسليم والتسلم بشكل سريع، وتدوير الكرة فى مساحات صغيرة وحرص باتشيكو ومعاونيه على إيقاف هذه الفقرة وتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين.

فيما أدى محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، بعض التدريبات بالكرة على هامش المران، يأتى ذلك ضمن البرنامج التجهيزى الموضوع للاعب للعودة بشكل تدريجي، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل كامل وأدى اللاعب فقرة مع بعض اللاعبين خاصة بالتسديد من مسافات قريبة على المرمى من الثبات والتسديد من التمرير من الأطراف، كذلك بعض التدريبات الخاصة بتسليم وتسلم الكرة واكتفى اللاعب بأداء هذه الأمور بناءً على تعليمات الجهاز الفنى بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز واستمر غياب محمود علاء مدافع الفريق عن المران الجماعى نظرا لخوضه برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة حيث يخضع اللاعب لبرنامج مكثف فى الوقت الحالى على فترتين من أجل إعداده لمواجهة الرجاء بدورى أبطال إفريقيا.