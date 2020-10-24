شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تعلن إقامة الجمعية العمومية الطارئة 10 نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسئولى أندية الجمعية العمومية للجبلاية بإقامة الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية اللائحة الجديدة للأندية الأسبوع الجارى حال وصول موافقة الفيفا على الصيغة النهائية للائحة الجديدة.

ويعتبر أهم البنود في اللائحة الجديدة:



- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

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- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات.