شكرا لقرائتكم هدف مودريتش في شباك برشلونة بالكربون من حسين الشحات.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسبانى هدفا في شباك برشلون أشبه بالهدف الذى سجله حسين الشحات لاعب الأهلى في شباك الوداد المغربي.

حقق فريق ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويرتقى لصدارة جدول ترتيب الليجا بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع، ويتبقى للملكى مباراة مؤجلة وللبارسا مباراتين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم ريال مدريد بهدف مبكر عن طريق فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وتعادل برشلونة عبر أنسو فاتي في الدقيقة 8، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل بالكلاسيكو في سن 17 عاماً و359 يوماً متخطيا راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق الذى احتفظ بالرقم القياسي قبل فاتى بتسجيله عن عمر 18 عاما و95 يوما.

وفي الشوط الثاني نجح ريال مدريد في تسجيل هدف ثاني عن طريق القائد سيرجيو راموس من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 63 بعد تعرضه للجذب داخل منطقة الجزاء من لينجليت ليسجل هدف فوز فريقه باللقاء بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن اللقاء الأخير ضد شاختار دونتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق ريال مدريد في تاريخ مواجهات كلاسيكو الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقين في 180 مباراة، حقق الريال الفوز في 74 مباراة، بينما برشلونة انتصر في 72 لقاء، فيما حسم التعادل بينهم 35 مرة بين القطبين.

الفريق الكتالوني في أخر مباراتين خاضهما قبل موقعة الكلاسيكو تعرض للهزيمة من خيتافي بهدف دون رد، ولكن بدوري الأبطال نجح في اكتساح فرينكفاروزي المجري بخماسية لهدف وحيد، وعاد لمواصلة نزيف النقاط في الليجا بعد الخسارة اليوم من الريال.

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ونجح الملكي في استعادة توازنه بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين الأولى في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام قادش بهدف دون رد، والثانية بدوري الأبطال على ملعب الريال "سانتياجو بيرنابيو" أمام شاختار دونيتسك بثلاثية لهدفين.