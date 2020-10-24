شكرا لقرائتكم بيراميدز يتوجه لمجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرك فريق نادى بيراميدز من فندق إقامته فى مدينة الرباط عاصمة المغرب، متوجها نحو مجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز أن يخوض المران على ملعب مجمع الملك محمد السادس بعد رفض الكاف خوض التدريبات الأخيرة لبيراميدز ونهضة بركان على ملعب مولاى عبد الله الذى يحتضن النهائي.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم أخطرت بعثة نادى بيراميدز فى مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التى مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف.

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ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة فى تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، فى إنجاز فريد من نوعه.