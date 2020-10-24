شكرا لقرائتكم فوزى لقح وهانى أبو ريدة يزوران بعثة بيراميدز قبل مواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص فوزى لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي، كاف، على زيارة بعثة بيراميدز على هامش مرانها الأخير بالرباط، وحرص لقجع على مصافحة مسئولى بعثة بيراميدز، موجها لهم التهنئة على الوصول للنهائي، ومرحبا بوجودهم فى المغرب.

وكان أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن طاقم حكام مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى تجمع بين بيراميدز المصرى ونهضة بركان المغربى فى التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاى عبد الله بالرباط، ويدير اللقاء الحكم الكاميرونى أليوم أليوم، ويساعده الكاميرونى ألفيس جاى وعيسى جاى من تشاد، والحكم الرابع الجابونى إيريك أوتوجو كاستان.

ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبى جانى سيكازوى ويساعده التونسى هيثم قيراط، والأنجولى جيرسون سانتوس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى، على أن يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدى حارسه الأصفر الكامل، ويرتدى نهضة بركان البرتقالى فى الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

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مثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدى مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق، والدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق.

وتم خلال الاجتماع كذلك أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائى القاري، فى وجو المنسق العام التونسى خالد المكشر.

وتحرك فريق بيراميدز من فندق إقامته فى مدينة الرباط عاصمة المغرب، متوجها نحو مجمع محمد السادس لخوض مرانه الأخير قبل نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز أن يخوض المران على ملعب مجمع الملك محمد السادس بعد رفض الكاف خوض التدريبات الأخيرة لبيراميدز ونهضة بركان على ملعب مولاى عبد الله الذى يحتضن النهائى غدا.