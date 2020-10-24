شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى وأى فريق بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة ستقام بدون جمهور، مشددين على أنه لن يسمح لأى فريق باصطحاب جماهير رغم ما تردد على لسان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية، بشأن وجود مقترح لحضور الجماهير فى المباراة المرتقبة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه لا نية لحضور الجمهور للمباراة النهائية لدورى الأبطال سواء بين الأهلى والزمالك، أو الأهلى والرجاء على استاد القاهرة، بعد قرار الكاف بإقامة النهائى فى مصر.

وتأهل الأهلى رسميا إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربى ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الأبيض المصرى بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى.

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فى شأن مختلف، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحضور إلى القاهرة والتناقش فى البنود الخلافية فى اللائحة الجديدة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة، ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية، وحرص مسئولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التى تنتهى 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثانى محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسئولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التى استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادى على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائى لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.