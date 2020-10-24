10 أرقام بعد الكلاسيكو.. إنجاز زيدان وفاتي التاريخي وعقدة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه ريال مدريد لطمة قوية إلى منافسه التقليدي العنيد برشلونة وتغلب عليه 3-1 في عقر داره اليوم السبت في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين هذا الموسم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ورفع الريال رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

وانتزع الريال فوزا غاليا على برشلونة واستعاد الفريق الملكي بعض اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قادش وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت بعد المباراة:

- تفوق ريال مدريد على برشلونة في عدد الانتصارات في تاريخ الكلاسيكو، بعدما حقق الفريق الملكي 97 فوزا مقابل 96 لغريمه الكتالوني.

- لأول مرة منذ عام 2008، ينجح ريال مدريد في الفوز على برشلونة في مباراتين متتاليتين، بعد الفوز في المباراة السابقة على ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم الماضي (2-0).

- تلقى برشلونة هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أربعة أعوام، عندما خسر في ثلاث مباريات متتالية في إبريل 2016 تحت قيادة لويس إنريكي على يد كل من ريال مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا.

- أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أول مدير فني في تاريخ الفريق الفرنسي لا يتلقى أي هزيمة في أول 6 مباريات له أمام برشلونة بملعب "كامب نو"، محققا الفوز في 3 مباريات مقابل التعادل في مثلهم.

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- لم يسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أي هدف في ريال مدريد منذ 902 يوما، حيث يعود هدفه الأخير في الكلاسيكو إلى السادس من مارس 2018، حين سجل منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو ظهوره الأخير في مباريات الكلاسيكو قبل انتقاله ليوفنتوس.

- أصبح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أول لاعب من الفريق الملكي يسجل في ملعب كامب نو من علامة الجزاء خلال الكلاسيكو، منذ أن فعلها كريستيانو رونالدو في فبراير 2013، في بطولة بكأس الملك، والأول في الليجا منذ رود فان نيستلروي في مارس 2007.

- عادل سيرجيو راموس رقم رونالد كومان، المدير الفني الحالي لبرشلونة والمدافع السابق للفريق الكتالوني، كأكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في تاريخ الكلاسيكو برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

- عادل راموس رقم راؤول جونزاليس وفرانشيسكو خينتو، ثنائي ريال مدريد السابق، كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مباريات الكلاسيكو بالدوري الإسباني بـ31 مشاركة.

- أصبح النجم الصاعد أنسو فاتي لاعب برشلونة أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو خلال جميع مسابقات القرن الـ21، عن عمر (17 عامًا و359 يومًا)، كما أنه بات أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو بشكل عام محطماً رقم راؤول جونزاليس القياسي المسجل في 1995 (18 عاما و95 يوما).

- أصبح سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة أول لاعب أمريكي يشارك في تاريخ الكلاسيكو البالغ 118 عاما.