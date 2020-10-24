بيراميدز يخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بالقميص الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

انتهى الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي، والمحدد لها التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي نهضة بركان البرتقالي في الأسود ويظهر حارسه باللون الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إداري الفريق، والدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق.

وتم خلال الاجتماع كذلك أن يتوجه كل فريق لملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين استعدادا لخوض النهائي القاري، في وجو المنسق العام التونسي خالد المكشر.