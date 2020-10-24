الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر تصفيات إفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن قائمة الفراعنة المقرر ان تخوض معسكرًا مغلقًا ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

ويخوض المنتخب معسكره ابتداء من يوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر وهو الموعد الذي سيشهد إقامة معسكر آخر ولكن في محافظة الإسكندرية.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالتالي:

الاتحاد

احمد عادل

يوسف شوشه

هيثم كمال

الاهلى

حاتم بحيرى

ايهاب امين

عمرو الجندى

محمد ابو النصر

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عمر طارق

الجزيره

وليد عبد الجواد

رميح سامح

الزمالك

احمد حاتم

عمر هشام

انس اسامه

مصطفى المكاوى

سبورتنج

باسم سعيد

يوسف شحاته

سموحه

محمد عطيه (جازو )

عمر عزب